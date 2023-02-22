Мир 22 февраля 2023, 03:41 Запасы соли из Соледара продадут на Украине, чтобы собрать деньги на дроны-камикадзе Депутаты Рады решили продать соль из Соледара, чтобы собрать деньги на дроны Pixabay

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Запасы соли с предприятия «Артемсоль» на Украине продадут по цене 500 гривен (1000 рублей) за упаковку, заявили в Верховной раде. На полученные деньги планируют купить беспилотники. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы разделили 20 тонн соли на 100 тысяч символических пачек. Стоимость пачки — 500 гривен. 465 гривен с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

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Предприятие «Артемсоль» находится в освобожденном российскими военнослужащими городе Соледар. Важный населенный пункт перешел под контроль России 12 января. Эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, в ходе боевых действий Соледар был разрушен практически полностью. В городе не осталось уцелевших зданий.

Вооруженные силы Украины понесли колоссальные потери в Соледаре. Эвакуированные из города жители рассказали, как украинские солдаты вывозили бывшую в употреблении технику. Мародеры проникали в закрытые дома, жили там, а потом уничтожали их.