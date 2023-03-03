Мир 03 марта 2023, 10:06 Запасы оружия у ЕС скоро закончатся, новые не получится произвести быстро — FT FT написала, что у ЕС заканчивается оружие для поставок на Украину U.S. Department of Defense

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Оружие для поставок на Украину начало заканчиваться у Евросоюза. Об этом написала газета Financial Times.

«Страны ЕС изо всех сил пытались обеспечить достаточное количество оружия для поддержания скорострельности Украины, потому что их собственные запасы заканчиваются, а оборонная промышленность не в состоянии быстро их заменить», — сказано в статье.

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Чиновник из Евросоюза заявил, что некоторые государства хотят получать деньги за предоставляемые ими снаряды. По данным издания, для решения проблемы в Европе обсуждают вопрос использования средств из «фонда мира».

Его создали на основе взносов всех стран ЕС. Из него государства могут возместить до 90% стоимости боеприпасов, но в будущем речь пойдет лишь о 40%. Газета добавила, что европейские политики намерены сделать совместный заказ на запасные боеприпасы. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением выделить из этого фонда миллиард евро на покупку оружия для Украины.