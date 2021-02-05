Запасы газа в Европе упали ниже 50% перед недельными морозами

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы в среду преодолел среднее значение, опустившись ниже 50% от их полной вместимости. Газовый дефицит застал Европу перед недельным похолоданием.

Утром 4 февраля подземное хранилище газа в Европе было заполнено в среднем на 49,83%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe. При этом в Германии, которая считается главным европейским рынком, запасы снизились до 42,44%, во Франции — до 39,65%.

На Украине, которая тоже ведет отчетность посредством GIE, запасы находятся на уровне 52%. Текущая заполненность в Европейском союзе на 2,77% ниже среднего показателя за последние пять лет.

В среду Европу в пришла очередная суточная оттепель, с четверга дневная температура вернулась к нулю, а на всю следующую неделю синоптики прогнозируют стабильные сильные по европейским меркам морозы: от -5 до -10 градусов Цельсия, а в Восточной Европе ночью — до -15.

Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в феврале 2021 упало по отношению к уровню годовой давности на 49%. Весь свободный объем сжиженного газа перетягивает на себя премиальный рынок Северо-Восточной Азии, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам.