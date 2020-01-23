Запасы газа на Украине понижаются
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины снизился на 20%. На данный момент он составляет 17,494 миллиарда кубометров, написало ИА RNS со ссылкой на местное издание.
На начало отопительного сезона запасов в ПХГ было 21,784 миллиарда кубометров. С 1 ноября отобрали больше четырех миллиардов кубометров.
Эксперты оценивают технологический минимум запасов газа на Украине в 7-8 миллиардов кубометров.
Напомним, Украина с 2015 года не покупает газ у России. В данный момент страна приобретает его по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Кроме того занимается собственной добычей.