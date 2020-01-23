Запасы газа на Украине понижаются

На начало отопительного сезона запасов в ПХГ было 21,784 миллиарда кубометров. С 1 ноября отобрали больше четырех миллиардов кубометров.

Эксперты оценивают технологический минимум запасов газа на Украине в 7-8 миллиардов кубометров.

Напомним, Украина с 2015 года не покупает газ у России. В данный момент страна приобретает его по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Кроме того занимается собственной добычей.