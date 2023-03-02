Мир 02 марта 2023, 10:47 Запасов вооружения Германии хватило бы только на несколько дней войны — FT FT: запасы вооружения ФРГ истощены, их хватило бы на несколько дней войны Википедия

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Количество боеприпасов у Минобороны Германии настолько мало, что их хватило бы лишь на несколько дней войны. Об этом написала газета Financial Times.

Издание со ссылкой на немецких чиновников сообщило, что для пополнения запасов Германии пришлось бы потратить 20 миллиардов евро. Газета отметила, что ФРГ в ближайшее время может достигнуть цели блока НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что оборонный бюджет страны нужно будет увеличивать на 10 миллиардов евро ежегодно для достижения этих показателей. По данным издания, немецкое правительство раскритиковали за то, что оно не компенсировало переданную киевскому режиму помощь.

«Очень важно, чтобы мы демонстрировали, что материал, который мы отдали, заменяется в максимально короткие сроки, — такие проблемы просто неприемлемы», — заявил инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенанта Альфонса Маиса.

Ранее Писториус признал, что бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения из-за недостаточного количества сотрудников и слабой материальной базы.