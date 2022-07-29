Запасов газа в Сербии осталось на 50 дней

Из-за мирового энергетического кризиса в Сербии фактически ввели режим ЧП, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink. Официально власти не объявляли о таком режиме, но ситуация непростая.

«На днях начинается август. До конца марта для нас в государстве — чрезвычайное положение, хотя и не будем его официально вводить», — заявил Вучич.

Он добавил, что из-за роста цен на энергоносители, бюджет республики настигли тяжелые времена.

Сербские власти продолжают запасаться газом перед началом зимы. По словам Вучича, сейчас страна располагает запасами голубого топлива на 50 дней.

«У нас уже 100 миллионов кубометров в ПХГ в Венгрии <…>. У нас есть газ на 50 дней», — отметил президент Сербии.

В конце мая Вучич заявил, что зимой цены на газ могут достигнуть пяти тысяч долларов за тысячу кубометров. Учитывая это, газовое соглашение с Россией очень важно, добавил президент Сербии.