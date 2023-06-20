Мир 20 июня 2023, 22:08 Запаса воздуха на потерявшемся в Атлантике батискафе осталось на 40 часов Береговая охрана США: у экипажа пропавшего батискафа осталось воздуха на 40 часов Pxhere

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Экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» обладает запасом воздуха примерно на 40 часов. Об этом сообщил представитель северо-восточного подразделения американской Береговой охраны Джейсон Фредерик на конференции, его процитировал ТАСС.

«В настоящее время у нас осталось от 40 до 41 часа», — ответил он на вопрос журналистов.

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Береговая охрана США занимается поисками батискафа, потому что эта часть Атлантики находится в юрисдикции Штатов. В поисках задействована Канада. Власти страны направили в район операции военный самолет.

Северо-восточное подразделение американской Береговой ораны сообщило, что обыскало уже порядка 26 тысяч «квадратов», но так и не нашло глубоководного корабля. Подводная лодка перестала выходить на связь 19 июня, когда спускалась к «Титанику». На борту батискафа находятся исследователь Рори Голден, глава корпорации OceanGate Expedition Стоктон Раш и миллиардер из Великобритании Хэмиш Хардинг.

По имеющимся данным, Голден выходил на связь со спасателями и сообщил, что экипаж ждет их прибытия.