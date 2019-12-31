«Запах жареного мяса»: участник обмена пленными рассказал о пытках СБУ

Украинские силовики избивали пленных, когда те отказывались от полученных под пытками признаний. В тюрьме для этого сотрудники СБУ устраивали людям мнимые встречи с адвокатами.

Подробности пребывания в заключении рассказал РИА «Новости» освобожденный в ходе обмена сторонник самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктор Скрипник. По его словам, пленные решили защищать себя, поэтому и заявили об отказе от «постановочных показаний» после передачи дела в суд.

«Они (сотрудники СБУ — прим. ред.) уже не имели права нас забирать из тюрьмы на какие-то следственные действия. Поэтому приезжали и избивали в тюрьме», — пояснил Скрипник.

Он добавил, что пленных выводили в следственную комнату и избивали в этом помещении.

Кроме того, чтобы получить нужные для суда показания, сотрудники СБУ не гнушались пытками электричеством и другими методами физического воздействия.

«Запах жареного собственного мяса было слышно. <…> Клейма вставляли в челюсть, привязывали второй провод к пальцу ноги и пропускали через все тело ток», — поделился сторонник ДНР.

Донбасс и Киев впервые за два года обменялись пленными 29 декабря в районе Горловки. Скрипник был среди участников обмена. Его вместе с несколькими людьми подозревали в причастности к вооруженным столкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. Задержали их в августе 2014-го, но суд так и не доказал виновность Скрипника и его товарищей.

Четверо из них добились, чтобы киевские власти возбудили уголовные дела по факту пыток. Расследование пока стоит на месте.

Сам обмен между Киевом, ДНР и ЛНР, полагают эксперты, стал «предшагом к миру».