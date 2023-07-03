Мир 03 июля 2023, 08:22 Западу указали на потерю доминирующей роли в мире Постпред РФ при ШОС Степкина заявила, что Запад теряет доминирующую роль в мире РИА «Новости»

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Западные государства начали постепенно терять свою доминирующую роль в мире. Об этом на 11-м Всемирном форуме мира заявила постоянный представитель России при секретариате, советник посольства России в Китае Наталья Степкина, ее слова привело РИА «Новости».

«В мире хорошо виден импульс на построение многополярного и более справедливого мирового порядка. Новые центры появляются на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке», — сказала она.

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Степкина подчеркнула, что такие организации как БРИКС привлекают внимание остального мира в качестве одной из опор международного миропорядка.

«В основе сотрудничества с БРИКС лежат такие принципы, как отсутствие скрытой повестки дня, равенство, взаимоуважение и приверженность международному праву. Ценности участников поддерживают стремление большинства стран не претендовать на глобальное доминирование», — добавила постпред.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западу чужды понятия чести, доверия и порядочности.