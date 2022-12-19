Мир 19 декабря 2022, 12:48 Западу указали на невозможность скрывать правду о потерях ВСУ The American Conservative: Запад не сможет больше врать о потерях ВСУ на фронте flickr

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США и европейские страны не могут больше скрывать настоящие потери Вооруженных сил Украины, а также не говорить о вероятности проигрыша киевского режима России. Такое мнение высказал член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил — младший в колонке для журнала The American Conservative.

«Ведущие СМИ и администрация [президента США Джо] Байдена до тошноты твердят, что Украина побеждает Россию. Но факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне об этом знают», — заявил колумнист.

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По его мнению, циничная политика милитаристов отношении Украины не смогла вытеснить оттуда Россию.

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«Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой внешней политики», — отметил О’Нил-младший.

По его словам, Украина как нация разрушена ради глобалистской империи США.

Он подчеркнул, что замалчивание Западом настоящих потерь ВСУ становится уже слишком очевидном, при этом СМИ все чаще сообщают об истощении запасов оружия и военной техники у Соединенных Штатов и Евосоюща для Украины. Обозреватель в своих размышлениях ссылался на разные источники, в частности на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших украинских солдат. О’Нил также обвинил Соединенные Штаты в гибели людей на Украине.

«Пришло время западным лидерам посмотреть правде в глаза и начать переговоры, чтобы спасти украинцев от этой человеческой трагедии», — заключил он.