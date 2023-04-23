Мир 23 апреля 2023, 02:57 Западу указали на необходимость налаживать отношения с Россией после окончания СВО Советник Хайман: Запад должен разработать стратегию налаживания отношений с РФ после СВО Pixabay

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США и их союзники, а также Украина должны разработать приемлемую стратегию взаимодействия с Россией после окончания СВО. Об этом заявил старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман в материале для издания The National Interest.

Заявление западных политиков об отказе от связей с Россией советник назвал «серьезной ошибкой», которая толкнет Москву «в объятия Китая», в результате чего две гигантские державы объединятся против США. Международный остракизм не станет «разумным рецептом» в отношении такой «большой и важной» страны как Россия, заявил Хайман.

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«Настоящее государственное управление требует проницательного взгляда на долгосрочную и краткосрочную политику», — подчеркнул советник.

Хайман напомнил, что Россия — не маленькое государство на атоле, а огромная страна, охватывающая 11 часовых поясов.

«У нее долгая история и соответствующее ощущение себя великой державой в Евразии и имперская хроника трехсотлетней давности. Она располагает очень значительными вооруженными силами, <…> и у нее есть ядерное оружие и системы доставки, которые могут уничтожить противника», — отметил советник.

Хайман предложил Западу убедить российское правительство начать переговоры о «приемлемом урегулировании» и предоставить Москве очевидные выгоды. Эксперт призвал относиться к России как к мировой державе, а не как к «просителю, ищущему снисхождения у своего начальства».