Западу все труднее сохранять единство в своих рядах в сфере противостояния России и поддержки Украины, заявил обозреватель Ричард Кэмп в британской газете The Telegraph. За последние два месяца ни одна страна Евросоюза не пообещала Киеву финансовой поддержки.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что сохранение единства блока является «ежедневной борьбой», отметило издание. Помощи от Великобритании и Восточной Европы явно недостаточно, счел публицист. Европейские лидеры вынуждены решать непростую проблему — как убедить своих граждан терпеть экономические трудности во имя борьбы с Россией.

В краткосрочной перспективе Европа столкнется с трудностями из-за действия антироссийских санкций, заявил Боррель. ЕС намерен ограничить экономические возможности России, но эти действия отразятся и на благосостоянии самих европейцев. Боррель подчеркнул, что европейцы должны быть «готовы заплатить цену за свободу».