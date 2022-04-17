Западу со временем все равно придется договариваться с Россией, но происходить это будет уже не на своих условиях. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, в той или иной форме сотрудничество России и Запада восстановится, но уже с другими акцентами.

«Мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или по крайней мере нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях», — сказал глава госкорпорации в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Он отметил, что Европа больше пострадает от введенных санкций, чем Роскосмос. Россия потеряет время с точки зрения выполнения миссий в дальнем космосе, но национальные программы выполнит в срок. Как заявил Рогозин, на Западе понимают, что антироссийские санкции являются безумием.

«Я таких людей знаю и в NASA и в SpaceX знаю одного такого человека, он из NASA туда перешел. Знаю таких людей и в Европе. Они считают, что все, что происходит, это ужасно. Потому что это разрушает их собственные планы, надежды и мечты», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Он добавил, что все эти люди осознают, что имеют место непростительные решению бюрократов.