Мир 12 июня 2023, 05:09 Западу предрекли «великую расплату» NI: Запад ждет великая расплата и новый многополярный мир Pxhere

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Отрицающих новую реальность страны Запада ожидает «великая расплата», заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир. Об этом он написал в статье для The National Interest.

Давние убеждения и структуры, на которых формировалось господство Запада, по мнению автора материала, могут пошатнуться. Страны, как отметил Наир, столкнутся с новым многополярным миром.

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Отказаться от монополии на власть, как указано в статье, государства побудят пять тенденций. К ним относятся: пересмотр истории, разоблачение миротворчества Запада, переоценка мирового порядка, свержение западной финансовой надстройки и потеря доверия к зарубежным изданиям.

Страны Запада, по мнению Наира, живут в пузыре «отрицания реальности». Но им следует принять тот факт, что мир изменился после окончания холодной войны, уверен автор статьи.

«С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. <…> Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше», — заключил основатель Глобального института будущего.

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский ранее отметил, что западные страны в своей игре в антироссийские санкции проиграли России в стратегическом и в экономическом плане. В качестве аргумента дипломат привел прогнозы МВФ, которые показали, что санкции нанесли больше вреда странам ЕС, чем России. Согласно прогнозам организации, экономику РФ ждет ощутимый рост, причем, в два раза больший, чем во всей еврозоне.