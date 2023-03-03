Мир 03 марта 2023, 00:15 Западу предрекли унизительное поражение в противостоянии с Россией Global Times: попытка НАТО одержать победу над Россией приведет к унизительному поражению РИА «Новости»

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Россия обладает военным преимуществом перед США и их союзниками. Об этом написал в своей статье бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.

По его словам, Россия в одиночку «уже может противостоять всему Западу на Украине». Журналист подчеркнул, что недооценивать Россию нельзя, поскольку военно-промышленные возможности страны явно превышают возможности большинства стран.

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Как отметил Ху Сицзинь, тактика, которую выбрали США и их союзники, приводит к новым проблемам. Журналист добавил, что этим государствам оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось, победить Россию.

«Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для Америки», — заметил он.

Автор статьи напомнил, что, по прогнозам западных стран, Россия к настоящему моменту должна была уже развалиться, однако их предположения не оправдались. Также журналист напомнил и о достижениях РФ. Ху Сицзинь отметил, что российским войскам в зоне спецоперации удалось практически полностью окружить Артемовск. Как заметил бывший главред издания, город является ключевым узлом на пути снабжения ВСУ.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что Запад имеет большой соблазн раздавить Россию.