Руководство США выдает желаемое за действительное, заявляя о глобальном единстве всех стран против России. Это самообман, который можно разрушить одним напоминанием, что Запад — это не весь мир. Об этом в своей статье для газеты для Financial Times написал обозреватель Эдвард Люс.

Он напомнил, что к введенным санкциям со стороны США и Евросоюза не присоединились очень много стран, несмотря на призывы политиков.

«Запад — это не мир, а мир — это не Запад. Удивительно, что такой трюизм приходится подчеркивать. <…> Я боюсь, что США в целом упускают из виду важную реальность глобальной реакции на путинское спецоперацию. Она повышает спрос на многополярный мир, а большая часть незападных стран давно жаждет стратегической автономии», — написал Люс.

Попытка Запада отделить Россию от всего мира столкнулась с непониманием большей части стран. Индия и Китай начали участвовать в создании альтернативных платежных систем и решать логистические вопросы для поставки российских товаров. Они не дадут исключить Россию из международной экономической системы.

Россия стала лидером по количеству введенных против нее санкций. Количество ограничений уже в два раза превысило рестрикции, введенные странами запада против Ирана. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, россияне почувствуют действие санкций в своей обычной жизни.