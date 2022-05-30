Западу предрекли проблемы из-за планов передать замороженные активы России Украине

Западные страны ищут законный механизм передачи замороженных активов России Украине для ее восстановления. Это будет непросто юридически и принесет Западу проблемы, написала журналистка Financial Times Джиллиан Тетт.

Она констатировала, что закон не предусматривает такой процедуры.

«Хотя большинство считают, что помочь Украине и покарать Россию — это веские моральные аргументы, передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить», — заметила Тетт.

Она рассказала, что некоторые западные лидеры охотно откликнулись на недавний призыв украинского президента Зеленского передать стране российские средства, но финансовая и корпоративная элита выразила обеспокоенность такой инициативой. Отсутствие последовательности и прозрачности такой процедуры может повлечь утрату доверия к европейской правовой системе.

При условии, что Запад не будет «прощаться с законностью и правом на собственность», останется два варианта развития событий: либо российские активы на долгие годы останутся замороженными, либо Запад ждут «бесконечные судебные баталии», высказалась Тетт.

«Ни одну из этих перспектив хоть сколько-нибудь привлекательной не назвать», — подчеркнула журналистка.

Она назвала идеи для передачи российских активов: с задействованием американского гражданско-деликтного права с требованием возмещения ущерба Украине из активов олигархов США, через арбитражные процессы по малоизвестным договорам России и Украины, по прямому запросу США к Конгрессу для ареста российских активов. Наконец, четвертую идею предложила украинская сторона, которая подготовила меморандум с призывом к созданию новой комиссии ООН для заморозки и ареста активов «всех причастных к вооруженной агрессии». Как отметила Тетт, Россия может наложить на эту инициативы вето в Совбезе ООН.