03 февраля 2023, 10:07
Западу предрекли «погружение на дно» вместе с Украиной
Представитель МИД Захарова: Западная Европа пойдет на дно вместе с Украиной
Западные страны впадают в сильную экономическую рецессию и вскоре «пойдут ко дну» вместе с привязанной к ногам Украиной. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Утратившая навыки выживания и впадающая в рецессию Западная Европа уже идет ко дну вместе с Украиной, привязанной к ногам», — написала она.
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Дипломат высмеяла жалобы украинского президента Владимира Зеленского, заявившего, что Россия стала лучше адаптироваться к санкционным ограничениям.
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«Мы давно угорели от нефтяных денег и удушья, если бы не санкции в 2014 году. Навязанная Западом элита не позволила бы развиваться», — добавила Захарова.
Также представитель МИД России напомнила, что в прошлом веке советский народ спас Запад от него самого.
Ранее Зеленский призвал западные страны ввести новые санкции против России. Он признал, что российская экономика полностью адаптировалась к ограничениям, введенным в течение года.
Мария Захарова
МИД РФ
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