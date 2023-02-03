Мир 03 февраля 2023, 10:07 Западу предрекли «погружение на дно» вместе с Украиной Представитель МИД Захарова: Западная Европа пойдет на дно вместе с Украиной РИА «Новости»

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Западные страны впадают в сильную экономическую рецессию и вскоре «пойдут ко дну» вместе с привязанной к ногам Украиной. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Утратившая навыки выживания и впадающая в рецессию Западная Европа уже идет ко дну вместе с Украиной, привязанной к ногам», — написала она.

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Дипломат высмеяла жалобы украинского президента Владимира Зеленского, заявившего, что Россия стала лучше адаптироваться к санкционным ограничениям.

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«Мы давно угорели от нефтяных денег и удушья, если бы не санкции в 2014 году. Навязанная Западом элита не позволила бы развиваться», — добавила Захарова.

Также представитель МИД России напомнила, что в прошлом веке советский народ спас Запад от него самого.

Ранее Зеленский призвал западные страны ввести новые санкции против России. Он признал, что российская экономика полностью адаптировалась к ограничениям, введенным в течение года.