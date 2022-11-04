Западу предрекли неминуемые переговоры с Россией | 360°

Мир 04 ноября 2022, 02:24 Западу предрекли неминуемые переговоры с Россией Guardian: Западу придется договариваться с Россией, когда ухудшится экономическая ситуация Pixabay

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Ухудшение экономической ситуации в Европе и рецессия в США вынудят Запад пойти на переговоры с Россией. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Guardian. В сложные периоды особенно важна «серьезная, свободная дискуссия о ставках, издержках и рисках конкретного политического выбора», пишет издание.

«Произвольное регулирование дебатов не только оказывает медвежью услугу свободе мысли, но и потенциально приводит к ситуации, когда отвергаются варианты политики, основанные на здравом смысле. Аргументированные дебаты становятся жертвой», — говорится в материале.

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Британский обозреватель напомнил, что крупнейшей экономике Европы — Германии — пришлось мобилизовать 200 миллиардов долларов для помощи потребителям энергии. Инфляция в ЕС достигла рекордных 10,7%, а в странах Балтии превысила 22%.

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«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», — говорится в статье.

При этом обозреватель отметил, что во главе переговоров необязательно должны стоять США, ключевую роль должна играть Европа.