Мир 18 января 2023, 23:01 Западу предрекли глобальные последствия в случае поражения Украины Глава нацразведки США Хейнс: поражение Украины обернется глобальными последствиями freepik

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В случае поражения Украины, страны Запада столкнутся с глобальными экономическими и геополитическими последствиями. Об этом директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Конфликт на Украине <…> имеет последствия для прочности наших альянсов, последствия для нас с той точки зрения, как мы будем справляться с кризисами в будущем», — отметила она.

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По словам Хейнс, в связи с этим Западу нужно задуматься о прочности альянсов и о том, как урегулировать кризисы в будущем. При этом она отметила, что в интересах Европы «поддерживать Украину так сильно, как мы можем».

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«Но делать это не только ради самой Украины, а ради наших собственных интересов», — добавила она.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация вокруг Украины уже утомила некоторые страны Запада. Также он предостерег лидеров западных государств от подобных настроений. Моравецкий напомнил, что несколько месяцев назад дискуссия об Украине в Давосе прошла «на другом эмоциональном уровне».