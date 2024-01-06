Мир 06 января 2024, 20:38 Западу предложили единственное решение по поводу Украины The Spectator: раздел Украины станет единственным верным решением для Запада РИА «Новости»

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Фактический раздел Украины остался для Запада единственным решением. Европа не заинтересована в масштабном конфликте с Россией, написал британский журналист и писатель Оуэн Мэттьюс в колонке для издания The Spectator.

По мнению автора, в значительной степени раздел Украины уже произошел, хотя этот факт открыто не признают в Вашингтоне и Брюсселе. Украинские власти надеются вернуть себе утраченные территории, но это недостижимо военными средствами, указал Мэттьюс.

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«К тому же бывшие украинцы едва ли массово сложат оружие и будут приветствовать врагов, с которыми воюют с 2014 года», — уточнил он.

Журналист выразил уверенность, что это уже поняли многие украинские политики. На фоне происходящего ВСУ несут колоссальные потери, а Россия упорно движется к победе.

«У президента США Джо Байдена не получилось мобилизовать достаточно политической воли, чтобы сделать из конфликта на Украине глобальную войну за демократию», — резюмировал писатель.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что Украина приближается к гражданской войне из-за тяжелой ситуации на фронте, поэтому ей нужно согласиться на переговоры с Россией.