Западу посоветовали не «бряцать» ядерным оружием

Для тотальной ядерной войны в виде столкновения России и США нет политических условий. Тем не менее историк, политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с «360» назвал сложившуюся обстановку в мире хуже Карибского кризиса.

Россию, по его словам, сознательно подталкивают на применение ядерного оружия малой мощности на поле боя. Способ для этого один — создание военной угрозы и попытки перенести боевые действия на территорию РФ.

«Такие попытки мы видим ежедневно. Вот этот путь — основная и главная угроза, эскалация конфликта. До того момента, когда ядерное оружие останется последним аргументом, необходимо бороться с угрозой применения, а не бряцать им, пытаясь кого-то напугать», — отметил Станкевич.

Во времена Карибского кризиса, напомнил аналитик, не было тактического ядерного оружия — только межконтинентальные ракеты. А в политике превалировали люди, прошедшие Вторую мировую войну. Они прекрасно понимали, что с огнем играть нельзя.

«Нынешняя ситуация хуже. <…> В решающий момент Карибского кризиса, когда пальцы уже лежали на кнопках, была возможность переговорить и у лидеров, и по неформальным каналам сохранялись очень важные контакты. <…> Сейчас смущает то, что прерван разумный диалог. Нет ни официальных контактов между РФ и США, например, ни каких-то неформальных каналов общения. Вот это тревожит», — пояснил Станкевич.

Одним из позитивных сигналов он назвал недавнюю совместную пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. На ней оба лидера заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине и потребовали немедленных переговоров с выходом на соглашение в кратчайшие сроки.

«Если эта позиция не останется просто риторикой, закрепится в политическую линию, которая восторжествует хотя бы в Европе, тогда появится реальный шанс закрыть эту трагическую конфликтную страницу в европейской и российской истории», — заключил Станкевич.