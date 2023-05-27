Мир 27 мая 2023, 13:18 Западу посоветовали задуматься об адекватности украинских властей Глава МИД Лавров: Запад задумается об адекватности Украины после слов ГУР о Путине РИА «Новости»

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Западные страны, включая США и Великобританию, начали задумываться об адекватности Украины после заявлений о президенте России Владимире Путине. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале«Россия 1» заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Не сомневаюсь, что засевшие в Вашингтоне и Лондоне кукловоды Украины начали задумываться о ее адекватности. Надеемся, что в отношении этих людей последуют санкции», — сказал руководитель дипломатического ведомства.

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Лавров подчеркнул, что Запад должен держать ответ за эти слова.

Ранее заместитель главы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что российский лидер Владимир Путин также находится в списке разведки как одна из потенциальных целей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что объявление главы государства целью стало очередным доказательством того, что соседнюю страну захватил террористический режим.