Мир 26 ноября 2023, 10:08 Западу посоветовали забыть о Зеленском и прислушаться к России Политик Филиппо призвал Запад забыть о Зеленском и начать диалог с Россией Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Западные страны должны прекратить идти на поводу у Североатлантического альянса и начать восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся!» — написал политик.

Реклама

Он призвал начать диалог с Россией и перестать ориентироваться на громкие заявления президента Украины Владимира Зеленского, чтобы справедливость восторжествовала.

В заключение Филиппо подчеркнул, что сами Соединенные Штаты и Германия хотят вернуться на российские рынки как можно скорее.

Аналитик София Ампгкариан указывала, что антироссийские санкции Запада продемонстрировали свою неэффективность, так как страны недооценили силы государства. По ее словам, для заключения мирного соглашения на Украине необходимо отменить все ограничения.