Западу посоветовали внимательно изучить слова Путина о защите России | 360°

Мир 28 сентября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber Западу посоветовали внимательно изучить слова Путина о защите России Бывший канцлер Германии Меркель указала на серьезность слов Путина о защите России РИА «Новости»

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Заявление президента России Владимира Путина об использовании всех мер для защиты территориальной целостности и народа нужно воспринимать всерьез. С таким заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Какую именно речь российского лидера она имела в виду, бывший политик не уточнила. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Меркель говорила о последнем обращении Путина к россиянам.

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«Нужно относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, как от простого блефа. <…> Это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости — мудрости, которая помогает сохранять пространство для маневра или, что не менее важно, даже развивать новый», — заявила Меркель.

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В своем заявлении президент России Владимир Путин заявил, что Запад, прикрывая обстрелы мирного населения Донбасса украинскими боевиками, пустил в ход «ядерный шантаж». Однако «роза ветров может развернуться в их сторону». Путин подчеркнул, что Россия готова использовать все способы защиты своего суверенитета, которые есть в ее распоряжении.

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