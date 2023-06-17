Мир 17 июня 2023, 04:35 Западу посоветовали отказаться от обещания Украине принять ее в НАТО Экс-постпред США при НАТО Хантер: стоит отказаться от обещания принять Украину в блок РИА «Новости»

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Западу стоит отказаться от обещания принять Украину в НАТО, которое ей дал бывший президент США Джордж Буш. Такое мнение в статье для Responsible Statecraft высказал бывший постоянный представитель Штатов при НАТО Роберт Хантер.

«США уже на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле нужно начать отказываться от своего обещания принять Украину в военный блок или хотя бы явно тянуть резину на этот счет», — заявил Хантер.

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Также он предложил «без лишнего шума» начать обсуждать с союзниками устремления ЕС в области безопасности после окончания украинского конфликта.

Хантер подчеркнул, что негативные последствия имеет даже сам факт обсуждения членства Украины в блоке. Принятие Киева в альянс обернется полномасштабной войной с Россией, уверен экс-постпред. Именно так думают представители стран, которые «тормозят» процесс рассмотрения заявки президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении обязательства принять страну в блок, отметил Хантер.