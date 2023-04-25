25 апреля 2023, 02:29
Западу посоветовали использовать «пряник» в отношениях с Россией
TNI: Россию предложили принять в «европейскую семью»
Россию нужно воспринимать как мировую державу, привлекая ее перспективной нормальных отношений со странами Запада. Такое заявление сделал аналитик The National Interest Джеральд Хайман.
«Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия», — сказал он.
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По словам Хайтмана, со своим гневом по отношению к России Запад не должен забывать, что она является огромной страной с колоссальными природными ресурсами и серьезным военным потенциалом.
Аналитик предложил использовать определенную стратегию в отношении РФ, например, демонстрировать преимущества от отношений с европейскими странами. Также, нужно возобновить участие России в глобальной торговле и снять санкции. Вместо того, что обрывать отношений с Россией, необходимо интегрировать ее в «европейскую семью», используя «не кнуты, а пряники», резюмировал Хайтман.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что западные страны охвачены ненавистью к России и бросили все силы на борьбу с ней.
Россия
Запад
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