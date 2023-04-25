Мир 25 апреля 2023, 02:29 Западу посоветовали использовать «пряник» в отношениях с Россией TNI: Россию предложили принять в «европейскую семью» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россию нужно воспринимать как мировую державу, привлекая ее перспективной нормальных отношений со странами Запада. Такое заявление сделал аналитик The National Interest Джеральд Хайман.

«Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия», — сказал он.

Реклама

По словам Хайтмана, со своим гневом по отношению к России Запад не должен забывать, что она является огромной страной с колоссальными природными ресурсами и серьезным военным потенциалом.

Аналитик предложил использовать определенную стратегию в отношении РФ, например, демонстрировать преимущества от отношений с европейскими странами. Также, нужно возобновить участие России в глобальной торговле и снять санкции. Вместо того, что обрывать отношений с Россией, необходимо интегрировать ее в «европейскую семью», используя «не кнуты, а пряники», резюмировал Хайтман.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что западные страны охвачены ненавистью к России и бросили все силы на борьбу с ней.