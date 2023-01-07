07 января 2023, 16:36
Западу пообещали страшные последствия за отказ от традиционных ценностей
Патриарх Кирилл заявил о деградации Запада из-за отказа от христианских ценностей
Отказавшейся от традиционных ценностей в пользу гендерного разнообразия Европе грозит серьезная деградация, остановить которую смогут только серьезные катаклизмы. Об этом в интервью в эфире телеканала «Россия 1» заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он подчеркнул, что если страны Европы продолжат следовать выбранному пути, то общество полностью потеряет себя.
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«Что значит потерять нравственную шкалу ценностей или, лучше сказать, оценку ценностей с точки зрения нравственности? Это значит потерять духовные ориентиры в жизни. <…> Если так и дальше будет продолжаться, то обществу грозит саморазрушение», — заявил глава РПЦ.
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По словам патриарха, выбраться самостоятельно из ямы, в которую провалились, страны Запада не смогут. Выйти из ситуации помогут только серьезные потрясения, которые покажут ошибочность выбранного пути.
«Перед лицом таких катаклизмов человек может изменить свое мышление и вспомнить о той системе ценностей, которые пришли к нам свыше. Ведь только находясь в этой системе ценностей, человек может оставаться человеком, а человеческое общество может существовать», — подчеркнул глава РПЦ.
Предстоятель отметил, что только тяжелейшие условия, в которых оказался человек, могут заставить его одуматься. В качестве примера он привел возвращение от атеизма к вере в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Если с западным миром такого не произойдет, то его ждет печальный конец.
РПЦ
Европа
Патриарх Кирилл
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