Западу объяснили опасные последствия расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии

Расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии «недальновидно и опасно». Об этом The Hill сообщила бывший внешнеполитический советник в Конгрессе США, руководитель вашингтонского Центра международной политики Дайана Олбаум.

Она назвала понятным желание Запада оветить на российскую спецоперацию на Украине тем, чтобы увеличить протяженность границы России с НАТО «более чем в два раза», но в сочетании со стремлением «укрепить военное доминирование США» это может привести к затягиванию конфликта на Украине и увеличить вероятность «обмена ядерными ударами».

«В этих условиях продвижение НАТО к границам России — это провокация, которая только поднимет ставки <…> на Украине и сделает так, что Путину будет сложнее пойти на уступки», — заметила Олбаум.

По ее мнению, главным приоритетом для США должно быть быстрое завершение конфликта на Украине путем переговоров.

Если НАТО будет расширяться, конфликт может выйти за пределы Украины, сообщила эксперт.

«Если сказать „да“ Финляндии и Швеции, то будет намного труднее сказать „нет“ Украине. Что более важно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО может в результате дестабилизировать Европу вместо того, чтобы защитить ее», — подчеркнула Дайана Олбаум.