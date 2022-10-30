Западу объяснили, что остановить спецоперацию на Украине санкциями невозможно | 360°

Мир 30 октября 2022, 19:35 Западу объяснили, что остановить спецоперацию на Украине санкциями невозможно NY: антироссийские санкции Запада не приведут к завершению спецоперации на Украине РИА "Новости"

Читать 360tv в

Санкции, которые ввели США и Запад против России, не смогут повлиять на спецоперацию на территории Украины. Такими выводами поделилась обозреватель Шила Колхеткар в статье для издания The New Yorker.

Соединенные Штаты, напомнила она, не сумели изменить тактику российских властей посредством введенных мер. Об этом свидетельствует ситуация с Крымом в 2014 году, когда санкции не остановили воссоединение полуострова с Россией.

Реклама

«Большинство бывших чиновников Министерства финансов, с которыми я разговаривала, согласились с тем, что санкции, введенные в то время, были недостаточными», — подчеркнула Колхеткар.

Реклама

У России получилось ответить на санкции: после перехода на рублевые расчеты за газ со странами из списка недружественных государств поднялся спрос на российскую валюту и укрепил ее курс.

Ранее власти Канады объявили о введении новых антироссийских санкций. В списке «запрещенных» оказались деятели и компании из России. Под ограничения попали еще 35 физических лиц, которые связаны с энергетическим сектором.