Запад так и не смог сломить российскую экономику, которая продолжает работать. Причем курс рубля к евро достиг рекордных показателей, написало немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия явно была хорошо подготовлена ​​к экономической войне», — заявили авторы материала.

Они отметили, что многие западные эксперты были уверены в полном обвале рубля и рецессии после начала спецоперации на Украине. Несмотря на прогнозы, российская экономика выдержала. Решающую роль сыграла торговля сырьевыми товарами. Справиться с ситуацией помогла, в частности, прибыль от продажи нефти и газа.

Страны G7 решили отказаться от российских энергоресурсов, но Евросоюз не может пойти на такой шаг. Также России удалось компенсировать значительный объем своих потерь по поставкам благодаря Индии и Китаю.

Сейчас рубль продолжает укрепляться. Курс евро впервые с 2015 года упал ниже 59 рублей. Как заявил экономист Михаил Беляев, политика руководителей Евросоюза может привести к тому, что евро будет падать и дальше.