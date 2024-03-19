Мир 19 марта 2024, 03:58 Западу назвали условия для диалога с Россией по стратегической стабильности Полянский: диалог о стабильности возможен при отказе США от враждебного курса РИА «Новости»

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Россия готова начать диалог о контроле над ракетно-ядерными вооружениями только после отказа США от враждебного антироссийского курса. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, российские власти не видят основы для такой работы в условиях попыток западных государств нанести России «стратегическое поражение» и их отказа принимать во внимание жизненно важные интересы страны.

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Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что США выразили готовность к немедленному возобновлению диалога по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.