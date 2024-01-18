Мир 18 января 2024, 14:13 Западу напомнили о выигранных Россией войнах Историк Фергюсон: Россия в 2024 году совершит на Украине решающий прорыв РИА «Новости»

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Российские военные в 2024 году совершат решающий прорыв на Украине. Такое мнение высказал изданию Die Welt британский историк Нил Фергюсон.

Он подчеркнул, что на Западе не хотели верить в возможность подобного сценария. Однако это говорит лишь о том, что там забыли уроки истории.

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«В первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — пояснил Фергюсон.

Историк заметил, что поддержка Украины со стороны Вашингтона стала слабее. США действуют по привычной схеме — сначала обещают поддержку, а потом сворачивают ее. Так было в Ираке, Афганистане, указал эксперт.

По мнению Фергюсона, США наскучила «украинская передача» и они решили переключиться на другой канал. Страна сейчас переживает период упадка, как это было в Римской империи, а с приходом к власти Дональда Трампа этот процесс ускорится, подытожил историк.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Украины через несколько месяцев истощатся запасы оружия.