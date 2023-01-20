Мир 20 января 2023, 20:54 Западу напомнили о победах России над Гитлером и Наполеоном Глава евродипломатии Боррель вспомнил победы России над Наполеоном и Гитлером РИА «Новости»

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Глава европейского дипломатического корпуса Жозеп Боррель напомнил Западу о победах России над Наполеоном и Гитлером и призвал продолжить вооружение Украины. Речь Борреля прозвучала на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика», сообщило РИА «Новости».

«Россия привыкла бороться до конца. <…> Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны», — сказал он.

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Боррель провел параллели побед России в период Второй мировой и в ходе войны 1812 года. Он подчеркнул, что «необходимо продолжать вооружать Украину».

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По мнению Борреля, Евросоюз не нужно считать стороной военного конфликта, который начался еще в 2014 году. ЕС до последнего момента выступал против прямого столкновения, призывая стороны решить все вопросы мирным путем.

Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что киевский режим сможет победить Россию уже в 2023 году. Она отметила, что многое зависит от военной помощи, которую Украина ждет от стран Запада и НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что Россия добьется выполнения выставленных требований перед Украиной так или иначе. Поэтому власти соседней страны должны их принять.