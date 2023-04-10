Мир 10 апреля 2023, 21:10 Западу напомнили, к кому попадает поставляемое Украине оружие Небензя указал на переход поставляемого Украине оружия в руки террористов и преступников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Преступники и террористы получили в руки оружие, которое киевский режим получает от стран Запада. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации, сообщил ТАСС.

«Россия давно обращала внимание, что накачка киевского режима оружием приведет к его попаданию на черные рынки и в руки организованной преступности и террористов», — сказал Небензя, указав на подтверждение подобных предположений фактами.

Реклама

Поставленное оружие, по его словам, начало всплывать в разных государствах Европы. Оно пополняет арсенал организованной преступности, а представители полиции разных стран это признают.

Постпред России при ООН добавил, что вопрос о поставках киевскому режиму оружия приобрел «стратегическое измерение»: номенклатура продукции военного назначения расширяется постоянно. А сам Запад заинтересован в затягивании конфликта.

Военные эксперты ЕС отмечали, что Евросоюз вряд ли передаст Украине миллион снарядов калибром 155 миллиметров.