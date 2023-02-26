Мир 26 февраля 2023, 08:14 Западу и России предрекли десятилетний конфликт Бундесвер: конфликт между Западом и Россией может продлиться не менее десяти лет РИА «Новости»

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Конфликт между НАТО и Россией может затянуться на десятки лет. Об этом в интервью Zeit рассказал глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер.

«Наивно полагать, что конфликт закончится в этом году. Мы переживаем десятилетие конфликта в Европе», — заявил он.

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При этом он призвал власти быстрее заполнить пробелы в поставках оружия на Украину. Он также выступил за объединение НАТО с Германией в этом вопросе.

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Между тем в столице Германии накануне прошла массовая манифестация против антироссийской политики страны. Активистка Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер организовали митинг, на который вышли около 25 тысяч немцев. Многие при этом пришли с российским триколором и плакатами с обращением к властям ФРГ прекратить военную помощь Киеву, отменить санкции против России.

Власти при этом попытались устроить провокацию, пригнав к посольству России в Берлине подбитый танк. Однако немцы не оценили этот шаг. Об этом сообщило российское диппредставительство, поблагодарив тех, кто выступает на стороне России.