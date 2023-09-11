Мир 11 сентября 2023, 04:20 Западным танкам и истребителям предрекли в США уничтожение в зоне СВО Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили ЗРК Patriot в Киеве без раздумий РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожат любую технику, которую Запад поставит на Украину. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Как напомнил эксперт, ранее считалось, что РСЗО HIMARS изменят расклад на поле боя, но этого не получилось. Потом большие надежды возлагали на ЗРК Patriot, но русские «без колебаний» разбивают их в Киеве, Львове и других городах Украины, заявил Джонсон.

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Новые поставки западной техники ждет та же судьба, выразил уверенность экс-аналитик. Это касается как танков, так и истребителей F-16, которые Запад отправит на Украину. Время, усилия и деньги, потраченные на обучение пилотов, быстро исчезнут, отметил Джонсон.

«Так что это даже не вопрос поставки оснащения, потому что какое бы оружие они ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием», — подытожил аналитик.

Китайские СМИ восхитились российским ПТРК «Корнет», который опозорил британские Challenger 2 на поле боя. ВС РФ уничтожили уже два «несокрушимых» танка.