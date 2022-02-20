Западным политикам дали совет на случай новых переговоров с Путиным

Политики западных стран, в числе которых и президент США Джо Байден, в отношениях с Россией используют неправильный подход, считает эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан. На израильском сайте «Israel national news» он написал, что ряд западных политиков вообще нельзя допускать до переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В общении с Россией стоит проявить уважение, отметил Лангфан, добавив, что страна обладает «второй по величине военной мощью на Земле». Вместо этого, по его словам, западные политики говорят только об эскалации, угрозах, санкциях, а также датах выдуманного «вторжения». Кроме того, по мнении Лангфана, они пытаются развязать войну в Европе.

«Люди, отвечающие за дипломатию с Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят третьей мировой войны. <…> Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить», — написал эксперт в своем материале.

Уважение к России в понимании Лангфана означает пойти на определенные компромиссы: отказ Киеву в членстве в НАТО, нейтральная зона между Россией и альянсом, а также защита прав украинского русскогоязычного населения.

Президент США Джо Байден готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным «в любое время и в любом формате», если это убедит Россию отказаться от «вторжения», заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN. Также он добавил, что Соединенные Штаты не намерены раскрывать своих планов по введению новых ограничений, чтобы не дать возможности властям России принять меры для снижения их эффективности.