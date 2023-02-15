15 февраля 2023, 12:15
Западным Балканам и Турции выделят €5 млн на программу стратегических коммуникаций
Для Западных Балкан и Турции Еврокомиссия выделит пять миллионов евро с целью внедрить программу стратегических коммуникаций. Об этом написал RT.
«Повышение информированности и проведение информационных кампаний о значении поддержки ЕС в регионе, где присутствуют страны-кандидаты», — говорится в документе.
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Среди жителей Западных Балкан и Турции планируется проведение опросов общественного мнения, а также поддержка коммуникационной деятельности делегаций Евросоюза.
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Еврокомиссия
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