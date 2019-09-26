Западный журналист оценил реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине
Интернет заполнили гифки и фото с реакцией лидера Украины Владимира Зеленского на слова Дональда Трампа о Владимире Путине. Западный журналист Джош Маршалл обратил внимание на забавную мимику украинского президента. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского при упоминании ПутинаПодробнее
Глава США Дональд Трамп во время сессии ГА ООН обратился к Зеленскому и заявил: «Я очень надеюсь, что вы и президент Путин сможете встретиться и решить вашу проблему». В этот момент мимика украинского лидера изменилась, его лицо выглядело грустным или озадаченным.
Журналист и историк Джош Маршалл обратил внимание на забавную реакцию Зеленского.
«Выражение экзистенциального террора появляется на лице Зеленского, когда Трамп отвечает на вопрос о военной помощи, предлагая Зеленскому разобраться с Путиным», — написал в Twitter Маршалл.
Также снимок с мимикой украинского лидера рассмешил телеведущую Ольгу Скабееву. Она поделилась фото в своем Telegrаm-канале.