Западный журналист оценил реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине

Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского при упоминании Путина Подробнее

Глава США Дональд Трамп во время сессии ГА ООН обратился к Зеленскому и заявил: «Я очень надеюсь, что вы и президент Путин сможете встретиться и решить вашу проблему». В этот момент мимика украинского лидера изменилась, его лицо выглядело грустным или озадаченным.

Журналист и историк Джош Маршалл обратил внимание на забавную реакцию Зеленского.

«Выражение экзистенциального террора появляется на лице Зеленского, когда Трамп отвечает на вопрос о военной помощи, предлагая Зеленскому разобраться с Путиным», — написал в Twitter Маршалл.

Также снимок с мимикой украинского лидера рассмешил телеведущую Ольгу Скабееву. Она поделилась фото в своем Telegrаm-канале.