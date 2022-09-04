Мир 04 сентября 2022, 00:24 Поделиться Telegram

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Viber Западный экономист возмутился решением G7 по России Экономист США Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из России Pxhere.com

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Страны «Большой семерки» (G7) предупредили о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на нефть из России. С таким предупреждением выступил эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи.

«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение „теоретического“ потолка цен на российскую нефть?» — привело РИА «Новости» вопрос Альхаджи, которым он задался на своей странице в Twitter.

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Расплачиваться за это решение, по мнению специалиста, будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Альхаджи добавил, что их расходы возрастут и из-за роста стоимости доставки энергоносителей.

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Кроме того для полной реализации соглашения G7 придется нанять 87 тысяч инспекторов, уточнил специалист. Они, по его словам, будут следить, чтобы каждая бумажка была заполнена правильно, каждая банковская сделка соответствовала требованиям, а каждый танкер соблюдал введенные санкции.

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