Ставка на западный декаданс стала секретным оружием президента России Владимира Путина. Благодаря проблемам западного общества страна не испытывает влияния санкций и других мер воздействия на протяжении более 10 лет, заявил в статье для газеты The Wall Street Journal журналист Уолтер Рассел Мид.

«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более 10 лет с лихвой окупается», — заявил автор статьи.

Запад считал свое влияние на экономику и политику особенно сильным, однако именно в этих сферах Россия добилась наибольшего успеха, несмотря на санкции. Германия под угрозой остаться без света следующей зимой начала уклоняться от обещания увеличить расходы на оборону. Другие страны не объединились против России, а, напротив, выбрали налаживание торговли с ней вместо солидарности с G7. Вслед за Китаем так поступили, например, Индия и Бразилия.

Западная система, по мнению Уолтера Рассела Мида, уязвима из-за внутренних разногласий, своих ценностей, которые не разделяют другие страны, и протекционизма в Европе и США.