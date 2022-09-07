Западных политиков сравнили с тинейджерами | 360°

Мир 07 сентября 2022, 04:50 Поделиться Telegram

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Viber Западных политиков сравнили с тинейджерами Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: западные политики как тинейджеры, думают только о себе РИА «Новости»

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Западные политики ведут себя как тинейджеры, заявила РИА «Новости» экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на площадке восточного экономического форума во Владивостоке. Они забывают, что несут ответственность за национальные интересы своей страны, отметила австрийская чиновница.

«Я должна с сожалением признать, что во многих западных столицах политики обладают менталитетом тинэйджеров, они думают о своем эмоциональном возмущении, вместо того, чтобы размышлять о политике национальных интересов», — отметила Кнайсль.

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Восточный экономический форум проходит 5–8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Президент России Владимир Путин прибыл на ВЭФ5 сентября. Глава государства также понаблюдает за учениями «Восток-2022». Путин высоко оценил востребованность форума на Дальнем Востоке, особенно в современных условиях.

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