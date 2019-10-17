Западных политиков обвинили в навязывании Зеленскому решений по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский и западные власти уже имеют некоторые договоренности по Донбассу. В частности, стороны решили принять закон об амнистии донбасских ополченцев и проведении выборов в ДНР и ЛНР. Об этом рассказал бывший глава Верховной рады Андрей Парубий.

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«Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах», — сказал Парубий в эфире «Радио НВ».

Он отметил, что Киев и западные партнеры не затрагивали еще конкретные сроки проведения голосования в Донбассе. Но они также договорились уже о предоставлении самопровозглашенным республикам особого статуса.

По словам экс-спикера Рады, все обсужденные условия «некоторыми политиками» навязывались украинской стороне и ранее. Кроме того, страны Запада обсуждали их непосредственно с Парубием.

Рабочая группа 15 октября провела в Минске очередную встречу. Переговоры провалились, из-за отказа Украины обсуждать дальнейший обмен пленными. Стороны не смогли договориться и о дате разведения войск, согласно «формуле Штайнмайера». Документ предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведения там выборов.

После этого пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер выступила с заявлением, что украинская сторона выполнит Минские соглашения с одним условием. Речь шла о роспуске ДНР и ЛНР. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такой шаг весьма неожиданным.