Мир 14 марта 2023, 09:39 Западных наемников могут использовать для дестабилизации обстановки в Белоруссии — МВД МВД Белоруссии: для дестабилизации обстановки в стране могут использовать наемников РИА «Новости»

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Для дестабилизации обстановки в Белоруссии могут использовать наемников, которые прошли подготовку на Западе. Об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Андрей Ананенко, которого процитировал Telegram-канал ведомства.

Он отметил, что правоохранительным органам Белоруссии стало известно о планах находящихся за рубежом экстремистов дестабилизировать обстановку в стране.

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«Находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций вынашивают планы по дестабилизации обстановки. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе», — отметил представитель МВД.

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В понедельник, 13 марта, белорусская полиция раскрыла происхождение дронов, которые пытались взорвать российский А-50.