Мир 08 февраля 2023, 20:49 Западные танки на Украине «погоды не сделают» — Небензя Постпред Небензя заявил, что западные танки Украине на поле боя «погоды не сделают» Pxhere

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Поставляемые киевскому режиму западные танки на поле боя «погоды не сделают». Такое мнение выразил постпред России при ООН Василий Небензя. Его процитировал ТАСС.

Постоянный представитель страны выступил на созванном по инициативе России заседании Совбеза всемирной организации. Он отметил, что мероприятие не стоит сводить только к призывам остановить поток оружия со стороны Запада, хотя это важно прежде всего для самого киевского режима. Российская сторона понимает, что пока Украина полностью «не обанкротится» на поле боя, поставки не остановятся.

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«Если с начала СВО год назад мы уже уничтожили более 7,5 тысяч имевшихся у Украины и поставленных ей танков, то сто, двести, триста новых танков погоды, что называется, не сделают», — подчеркнул Небензя.

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Представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу на заседании заявила, что шансы решить украинский конфликт путем переговоров пока невелики. Она отметила, что серьезный поток оружия на Украину вызывает опасения, так как это может привести к еще больше эскалации. Затягивание конфликта «принесет только больше невыносимых страданий», добавила Накамицу.