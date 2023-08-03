Мир 03 августа 2023, 06:47 Западные страны сократили поставки военной техники на Украину — Гагин Советник главы ДНР Гагин: Запад сократил поставки техники на Украину, ВСУ не получат F-16 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская армия не получит истребители F-16, потому их их утрата станет для США серьезным ударом. Западные страны уже начали сокращать военные поставки киевскому режиму, заявил РИА «Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Что касается поставок техники, действительно, они сократились. У меня большие сомнения и в том, что Украина получит самолеты американского производства», — заявил он.

Реклама

Уничтожение F-16 в зоне проведения спецоперации, по словам советника, нанесет удар по американскому оборонно-промышленному комплексу.

Ян Гагин обратил внимание на то, что европейцы начали возмущаться необходимостью оказывать Украине военную и финансовую помощь, ведь это сказалось на их благосостоянии — подорожали продукты и энергоресурсы. Он предположил, что скоро в политике Европы произойдет переломный момент, пересмотр отношения к киевскому режиму и антироссийским санкциям.

Американский журналист Майкл Маккенна заявил, что из-за неудач Вооруженных сил Украины на поле боя Западу придется отказаться от поставок, сообщили «Известия». Он призвал Белый дом сформулировать свои ожидания от украинского конфликта.