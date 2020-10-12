Страны Евросоюза согласовали введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщают западные и российские СМИ.

Ввести санкции против действующего лидера Белоруссии согласились главы МИД 27 стран Евросоюза. Об их решении сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Белоруссии Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми», — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

То есть катализатором введения санкций против Лукашенко послужила именно его инаугурация.

Ранее стало известно о продлении на год антироссийских санкций по химическому оружию. Ограничения связаны также с делом отравления Скрипалей. Санкции будут действовать до 16 октября 2021 года, в прошлом году их уже продлевали на такой же срок.

Россию обвинили в применении химического оружия, а именно яда «Новичок», после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери. До сих пор РФ не получила никаких доказательств обвинения, но это не помешало Западу ввести новые санкции против страны.