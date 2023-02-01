Мир 01 февраля 2023, 18:35 Западные страны попытаются добыть российскую нефть через третьих лиц — эксперт рынка энергетики Демидов

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Независимый эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что западные страны, несмотря на введенное эмбарго, попытаются добывать российскую нефть через третьих лиц.

Демидов считает, что существенных последствий от эмбарго для России не будет.

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«Россия и так не продает нефть тем странам, которые поддерживают эмбарго или потолок цен. Россия старается, чтобы не пошла через третьи-четвертые руки в те страны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго и Минфин должны утвердить порядок мониторинга цен на нефть до 1 марта. Компании будут обязаны сообщать о заключенных контрактах.

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