01 февраля 2023, 18:35
Западные страны попытаются добыть российскую нефть через третьих лиц — эксперт рынка энергетики Демидов
Независимый эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что западные страны, несмотря на введенное эмбарго, попытаются добывать российскую нефть через третьих лиц.
Демидов считает, что существенных последствий от эмбарго для России не будет.
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«Россия и так не продает нефть тем странам, которые поддерживают эмбарго или потолок цен. Россия старается, чтобы не пошла через третьи-четвертые руки в те страны», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Минэнерго и Минфин должны утвердить порядок мониторинга цен на нефть до 1 марта. Компании будут обязаны сообщать о заключенных контрактах.
Нефть
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