Мир 03 июня 2023, 09:33 Западные страны переняли медицинский опыт России в борьбе с COVID-19 — Мурашко Глава Минздрава Мурашко: США и Европа воспользовались опытом России по борьбе с COVID-19 РИА «Новости»

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Западные государства, включая Соединенные Штаты и европейские страны, переняли российский опыт по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на узбекско-российском медицинском форуме.

«Те изменения, которые мы делали в период ковида, достаточно быстро такие же решения [применялись] в Китае, в Европе, Соединенных Штатах Америки», — министра процитировал ТАСС.

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Мурашко высказал мнение, что за развитием здравоохранения в России наблюдают во многих странах. По его словам, особенно это происходит в последние годы.

Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса 5 мая. Этот статус продержался более трех лет — ВОЗ признала распространение COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Между тем в Евросоюзе обеспокоились из-за волны заражений новым штаммом в Китае. По прогнозам, к концу июня количество заражений в этой стране вырастет до 65 миллионов новых случаев еженедельно.